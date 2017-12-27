الهيل لـ ” تنظيم الحمدين ” : ” القوات التركية ما راح ينفعونكم “

طلال الضوي(صدى):

علق المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الأربعاء، على وصول دفعة تعزيزية جديدة للقوات التركية للدوحة، أمس الثلاثاء.

وأكد ” الهيل ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر” أن تنظيم الحمدين طالب بهذه الدفعة لتنضم إلى باقي القوات المتواجدة داخل الدوحة، قائلًا ” قوات الاحتلال التركي تعزز تواجدها في قطر بطلب من التنظيم فاقد الشرعية .. ماراح ينفعونكم “.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت أمس الثلاثاء في بيان صحفي لها وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية، وسط زعمهم بأن تواجد القوات التركية في الدوحة يأتي للحفاظ على أمن المنطقة.