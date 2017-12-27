بريطانيا تنتظر تجمد أكبر أنهارها خلال السنوات المقبلة

لندن(صدى):

رجَحت دراسة أجراها باحثون روس في بريطانيا، أن يشهد نهار التايمز الكبير في المملكة المتحدة تجمداً خلال عقدين من الزمن، يبدأ في الفترة من 2021 حتى 2030.

وأوضحت الدراسة، أن تراجع الموجات المغناطيسية للشمس سيؤدي إلى مرور كوكب الأرض بفترات باردة؛ وسيحدث هذا التراجع السريع للموجات المغناطيسية بدءًا من 2021، وسيستغرق الأمر أكثر من ثلاثين عامًا قبل أن يعود إلى وتيرته العادية.

يذكر أن الموجة المغناطيسية للشمس، تنطلق حين تصدر الشمس توهجات قوية في أوج نشاطها، فتتولد شحنات كهربائية تضرب كوكب الأرض.