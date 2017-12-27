قرقاش: لابد من تعزيز المحور العربي بعموديه الرياض والقاهرة

حمود العنزي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن هناك عدة محاور إقليمية تتطلع لتوسيع نفوذها على حساب الوطن العربي، موضحاً أن الحل الوحيد لمواجهته هو تعزيز المحور العربي بعموديه الرياض والقاهرة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” في التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحوّر العربي وعموديه الرياض والقاهرة، التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي “.

وأضاف ” قرقاش ” : ” هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرّد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري “.

واختتم : ” النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد و التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة “.