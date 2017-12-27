رجل يرتدي زي أمه المتوفاة للحصول على قرض بنكي باسمها

موسكو(صدى):

لكي يحصل على قرض عن طريق استصدار بطاقة ائتمانية يصل رصيدها إلى 75 ألف روبل (1250 دولارًا)، تنكر رجل في زي أمه المتوفاة.

واصطحب الرجل معه جواز سفر والدته المتوفاة إلى البنك، واتصل موظفو البنك بالشرطة حينما شكوا في مظهر ” المرأة ” الغريب، والتي قدمت لهم وثائق تخولها استلام البطاقة الائتمانية ولكن الرجل استطاع الهرب قبل وصول الشرطة للبنك ولكن تمكنت الشرطة من القبض عليه فيما بعد، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاما، ويسكن العاصمة موسكو، وفقا لـ ” روسيا اليوم ” .

ورفعت وزارة الشؤون الداخلية في روسيا في منطقة زيابليكوفو دعوة جنائية ضده بمحاولة الغش، وتم الإفراج عنه بعد توقيعه تعهدًا خطيًا بعدم مغادرة مكان إقامته ريثما يبت بالقضية.