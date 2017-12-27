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الكاتب خلف الحربي يرد بقوة على شائعات المغرضين حول المملكة

الكاتب خلف الحربي يرد بقوة على شائعات المغرضين حول المملكة
عادل الحربي(صدى):

تحدث الكاتب خلف الحربي عن الشائعات التي تطال المملكة في الفترة الأخيرة ولعل من أبرزها أن الفريق الإسرائيلي للشطرنج حصل على التأشيرات السعودية.

وقال الحربي خلال مقال بعنوان ” شطرنج التطبيع ونظرية ابن هذال ” عبر صحيفة عكاظ، أن هذه الشائعات التي أصبحت تطلق ضد السعودية بشكل شبه يومي ليس ثمة من رد عليها أفضل من قول الشاعر الشعبي القدير خلف بن هذال العتيبي: (نسمع بنبح الكلاب ولا تجننا.. الكلب له حربة بكرة نسننها).

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 1 ساعة

أكره هالات القداسه التي أحاط بالسعوديه السعوديه مثل غيرها من الدول لكن الله ميزها باطهر بقعتين الحمد لله لا اجيدالتقديس ولا أعطي الشعوب والأفراد اكبر من حجمهم

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