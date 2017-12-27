الكاتب خلف الحربي يرد بقوة على شائعات المغرضين حول المملكة
تحدث الكاتب خلف الحربي عن الشائعات التي تطال المملكة في الفترة الأخيرة ولعل من أبرزها أن الفريق الإسرائيلي للشطرنج حصل على التأشيرات السعودية.
وقال الحربي خلال مقال بعنوان ” شطرنج التطبيع ونظرية ابن هذال ” عبر صحيفة عكاظ، أن هذه الشائعات التي أصبحت تطلق ضد السعودية بشكل شبه يومي ليس ثمة من رد عليها أفضل من قول الشاعر الشعبي القدير خلف بن هذال العتيبي: (نسمع بنبح الكلاب ولا تجننا.. الكلب له حربة بكرة نسننها).
القيصر[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 1 ساعة
أكره هالات القداسه التي أحاط بالسعوديه السعوديه مثل غيرها من الدول لكن الله ميزها باطهر بقعتين الحمد لله لا اجيدالتقديس ولا أعطي الشعوب والأفراد اكبر من حجمهم