ناسا: في هذا التوقيت سينتهي العالم

واشنطن(صدى):

أعلنت وكالة ” ناسا “، أن نهاية العالم ستبدأ عندما يصطدم الكويكب 2002 NT7، بالأرض في 1 فبراير 2018، في تمام الساعة 11:47.

ووفق ” سبوتنك ” ، فإن قوة الاصطدام مساوية لانفجار 30 مليون قنبلة نووية.

وحذفت المعلومات من علي موقع الوكالة بعد 4 أيام فقط من نشرها، وفقا لممثلي وكالة الفضاء، فإن العلماء بالغوا في قوة الاصطدام وتأثير اقتراب الكويكب من الأرض.

ويعتقد البعض أن خبراء الوكالة، قرروا إخفاء البيانات بشأن التهديد الحقيقي الذي يواجه كوكب الأرض، حيث استغرب بعض النشطاء من أن العلماء وخلال فترة قصيرة استطاعوا إجراء حسابات جديدة بشأن قوة الاصطدام.

ووفقا للعلماء، فإن الكويكب (النيزك) سيصطدم بالأرض بسرعة تقارب 30 كيلومترا في الثانية، وحسابات الوكالة كانت دقيقة، حيث لم يتمكنوا فقط من تحديد تاريخ الاصطدام، لكن تحديد الوقت بدقة.