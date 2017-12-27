ناسا: في هذا التوقيت سينتهي العالم
أعلنت وكالة ” ناسا “، أن نهاية العالم ستبدأ عندما يصطدم الكويكب 2002 NT7، بالأرض في 1 فبراير 2018، في تمام الساعة 11:47.
ووفق ” سبوتنك ” ، فإن قوة الاصطدام مساوية لانفجار 30 مليون قنبلة نووية.
وحذفت المعلومات من علي موقع الوكالة بعد 4 أيام فقط من نشرها، وفقا لممثلي وكالة الفضاء، فإن العلماء بالغوا في قوة الاصطدام وتأثير اقتراب الكويكب من الأرض.
ويعتقد البعض أن خبراء الوكالة، قرروا إخفاء البيانات بشأن التهديد الحقيقي الذي يواجه كوكب الأرض، حيث استغرب بعض النشطاء من أن العلماء وخلال فترة قصيرة استطاعوا إجراء حسابات جديدة بشأن قوة الاصطدام.
ووفقا للعلماء، فإن الكويكب (النيزك) سيصطدم بالأرض بسرعة تقارب 30 كيلومترا في الثانية، وحسابات الوكالة كانت دقيقة، حيث لم يتمكنوا فقط من تحديد تاريخ الاصطدام، لكن تحديد الوقت بدقة.
رااايق[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــــــــــيــــــــــــب ***
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1121 ] نشر منذ 2 ساعتين
سنويا نجد من يقول احذروا نهاية العالم الشهر المقبل عنوان تردد كثيرًا في الفترة الأخيرة مما أدى إلى جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى فريقين أحدهما يأخذ الأمر باستهزاء والآخر في حالة ذهول ويتساءل حول حقيقة الأمر وتعد العلامات الصغرى والكبرى على قيام الساعة هي الرد على كل هؤلاء والاستناد الأقوى على أن ما يتردد مجرد شائعة نهاية العالم الحقيقية التي لا يعلم احد وقت وقوعها الا الله وليست تفاهات الناس التي تقول نهاية العالم في هذه السنة 2018
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2209 ] نشر منذ 2 ساعتين
يسالونك عن الساعه قل علمها عند ربي
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا
القيصر[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله وحده يعلم الغيب أما غير ذلك فهي تكهنات شيطانيه
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
نصابين وكذابين ودجالين
لان نهاية العالم يسبقها
نزول سيدنا عيسى عليه السلام
ويحكم ٤٠ عام ..
وقبله ظهور المهدي والمسيح
الدجال ..
الحمد لله اننا مسلمين وابلغنا القران
الكريم ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم
عن احداث نهاية العالم ومايحدث قبلها ..
بس هم يحاولون ان يفتعلوا مثل هالامور
من باب التخويف والسيطرة على العالم
باي طريقة كانت ..