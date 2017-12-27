محمد رمضان يغضب جمهوره من جديد بتصريح صادم

أماني الغامدي(صدى):

أثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل من جديد عبر نشر صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، حيث أثارت الجدل وغضب عدد كبير من جمهوره.

وكتب ” رمضان ” عليها: ” لو كنت تظن أن المال سوف يجلب لك السعادة .. فعندك حق والله ” .

وهبطت هذه الجملة كالصاعقة على جمهوره ومتابعيها، الذين لم يعتادوا على مثل هذه الأقاويل من فنانهم المتواضع، مما جعله يتعرض لسيل من التعليقات الغاضبة والساخرة.