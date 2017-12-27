محمد رمضان يغضب جمهوره من جديد بتصريح صادم
أثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل من جديد عبر نشر صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، حيث أثارت الجدل وغضب عدد كبير من جمهوره.
وكتب ” رمضان ” عليها: ” لو كنت تظن أن المال سوف يجلب لك السعادة .. فعندك حق والله ” .
وهبطت هذه الجملة كالصاعقة على جمهوره ومتابعيها، الذين لم يعتادوا على مثل هذه الأقاويل من فنانهم المتواضع، مما جعله يتعرض لسيل من التعليقات الغاضبة والساخرة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2338 ] نشر منذ 2 ساعتين
المال وسيلة وليست غاية
المال لا يغير في اصحاب المبادء
والمثل والقيم السامية
اسأل الله العافية
والله لو عندك ملايين الدنيا كلها
وقد ابتلاك الله بمرض خبيث
تجد جميع دهالقت الأطباء عاجزون عن علاجك
مالك الذي معك من تريليونات لا تنفعك
وليس السعادة جمع مال
ولكن التقي هو السعيد
وصدق الأمام الشافعي رحمه الله
فأنشدت أبيات الشافعي – أبكت إبراهيم بن أدهم – بكاء مريراًُ
قائلاً
إذا مـا مـات ذو علـم وتقـوى
فقـد ثـلمــت مـن الإســــلام ثلمـــــة
وموت الحاكـم العـدل المولى
بحـكـم الشـرع منقصـــــة ونقمــــــة
ومـوت العـــابـد لقـوام ليـلاً
يـــنـاجـي ربــــة فــي كــــل ظلمــــــة
ومـوت فتى كـثـير الجـود محـل
فــإن بقـائه خـصــــــب ونعمــــــــــة
ومـوت الفـارس الضـرغـام هـدم
فـكم مـن شـهـدت لـه بالصـبر عزمة
فحسبـك خمـســـة يبكـي عليهـم
وبـاقـي النـاس تخـفـيـف و رحمـــــــة
القيصر[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 1 ساعة
نحن في دنيا القوي والقوي هو اللي يملك مال
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22600 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله المستعان
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 29 دقيقة
انا استغرب من بعض الناس
انه يجعل قدوته ويحاول التشبه
بمثل هالشخصيات ..
التي تبحث عن الشهرة باختيار ادوار
العنف لاعادة الحقوق كانهم عايشين
بغابة مو بدولة وحكومة هي التي
جعلته معروف ومشهور ..
هذا اسمه غسيل مخ للشباب
المفروض الواحد يقتدي باهل العقل
والحكمة والدين والعلماء ومايقومون
به من حكمة ووقار لحل مشاكل عديدة
مو باللي يرفع السلاح بوسط اهله وابناء
حارته ..