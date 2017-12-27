باكستان تستدعي نائب سفير نيودلهي بعد مقتل 3 جنود

إسلام آباد(صدى):

احتجت أمس الثلاثاء، الخارجية الباكستانية على مقتل ثلاثة جنود باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية في وقت سابق على مواقع عسكرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، واستدعت نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة الهند باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في عام 2003م، وأن تمسح لفريق ” بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان ” (UNMOGIP) بزيارة المواقع الهندية لإجراء تحقيق شامل في الحادثة.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن مقتل ثلاثة من جنوده بنيران أطلقتها القوات الهندية على مواقع عسكرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.