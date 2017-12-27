داعش يبعث بتهديدات عالمية حول تنفيذ عمليات إرهابية خلال الكريسماس
في تطور جديد، هدد تنظيم داعش، بتنفيذ عمليات إرهابية، فى كل من أوروبا وأمريكا، خلال احتفالات رأس السنة ” الكريسماس ” ، وذلك فى شريط مصور بثه التنظيم المتطرف.
ونشر التنظيم الإرهابى صورًا يحض من خلالها عناصره على تنفيذ عمليات القتل دون تفرقه بين طفل أو غير طفل، وذلك فى التجمعات التى يتم فيها الاحتفال بالكريسماس بمدن أوروبا وأمريكا.
وقال التنظيم الإرهابى فى الفيديو الذى بثه: ” موسم الصيد بعد قليل أقتلوهم وهم يحتفلون ويتجمعون ويلهون بالاحتفال برأس السنة ” ، مهددًا برفع راياته السوداء فى واشنطن وموسكو، وأوروبا والصين، حسبما ذكر.
wild rose[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
متى ينقرضوا ذولا حسبي الله ونعم الوكيل
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2338 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذولي الكلاب المرتزقة
وراهم عالم شغاله صح
تجار السلاح والحروب
ايران الرافضة واخواتها
القيصر[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقوييكم ياداعش على الأشكال هذي تكفون انسفوهم وعلموهم ان الله حق
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2338 ] نشر منذ 1 ساعة
القيصر يقوي من ؟؟
تدعي لجماعة تقطع رقاب المسلمين؟؟
تدعي وتؤيد جماعة ارهابية تكفيريه
لا وتدعي انسفوهم
انت نسيت ان ذولي الكلاب المسعورة
سبق استهدفو بلاد التوحيد السعودية
ومكة المكرمة انت صاحي ام معنوة او مريض نفسي
افق افق وكف عن التحريض للعن الله داعش اللوطين الخنث
اللهم العنهم في كل مكان وزمان