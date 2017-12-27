داعش يبعث بتهديدات عالمية حول تنفيذ عمليات إرهابية خلال الكريسماس

واشنطن(صدى):

في تطور جديد، هدد تنظيم داعش، بتنفيذ عمليات إرهابية، فى كل من أوروبا وأمريكا، خلال احتفالات رأس السنة ” الكريسماس ” ، وذلك فى شريط مصور بثه التنظيم المتطرف.

ونشر التنظيم الإرهابى صورًا يحض من خلالها عناصره على تنفيذ عمليات القتل دون تفرقه بين طفل أو غير طفل، وذلك فى التجمعات التى يتم فيها الاحتفال بالكريسماس بمدن أوروبا وأمريكا.

وقال التنظيم الإرهابى فى الفيديو الذى بثه: ” موسم الصيد بعد قليل أقتلوهم وهم يحتفلون ويتجمعون ويلهون بالاحتفال برأس السنة ” ، مهددًا برفع راياته السوداء فى واشنطن وموسكو، وأوروبا والصين، حسبما ذكر.