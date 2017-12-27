فرض عقوبات على مسؤولين بكوريا الشمالية لعلاقتهم بالبرنامج الصاروخي

بيونج يانج(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على اثنين من المسؤولين فى كوريا الشمالية لعلاقتهما بالبرنامج الصاروخى لبيونج يانج .

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) نقلا عن وزارة الخزانة الأمريكية،أن المسئولين الاثنين هما (كيم جونج سيك)و (رى بيونج شول).. ولم يتطرق الراديو إلى المزيد من التفاصيل .

يُذكر أن مجلس الأمن الدولى قد فرض الجمعة الماضية عقوبات مشددة على بيونج يانج اعتبرتها الأخيرة عملا حربيا.