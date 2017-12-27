بالصور.. كورتنى كاردشيان تتسوق استعدادا لاحتفالات الكريسماس

متابعات(صدى):

توجهت نجمة تليفزيون الواقع كورتنى كاردشيان لاحتفالات الكريسماس، لأحد المتاجر الكبرى من أجل التسوق احتفالا بهذه المناسبة، فظهرت كورتنى بعدد من الصور التى حملت خفة ظل وهى تركب الدراجة بينما كانت ترتدى ” قبعة بابا نويل ” ، وكان بصحبتها صديقا مقربا لها، وهو هارى هادسون.

وشاركت كورتنى كاردشيان، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى ” إنستجرام ” عددا من صور تواجدها بالمتجر، وهى الصور التى حصدت عددا هائلا من عبارات الإعجاب من قبل مرتادى صفحة كورتنى، والتى وصلت إلى 59.8 مليون شخص.