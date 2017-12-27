العثور على رشاش بصحبة سائق صدم سيارة شرطة في عسير

أبها(صدى):

عثرت الدوريات الأمنية، على سلاح من نوع رشاش بصحبة قائد مركبة، بعد اصطدامه بسيارة أمنية في عسير، فقامت شرطة قنا بعمل نقطة تفتيش في محاولة لاستيقافه.

وحاول قائد الهرب عند مفاجأته بالنقطة الأمنية؛ إذ اصطدم بالدورية الرسمية التي انحرفت، وارتطمت بسيارة أحد أفراد البحث دون حدوث إصابات لرجال الأمن.

وقالت مصادر أنه تم القبض على قائد المركبة الهارب، وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها عُثر بداخلها على سلاح من نوع رشاش، وعدد من الأسلحة البيضاء المتنوعة، إلى جانب أكثر من 400 طلقة حية و100 حبة من حبوب الكبتاجون المخدر، ومبلغ مالي.