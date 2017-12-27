تنفيذ الحكم في قاتل ” الدحيم ” ضحية حادث الياسمين

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء بيانا أكدت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيراً في المواطن محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية بعد تسببه بقتل كل من ” عبدالملك بن سعود الدحيم وشقيقاته / ” حصة و ندى ونهى وعبير ” وابنة أخيهم نورة بنت عبدالعزيز الدحيم، كما أصيبت ابنة أخيهم الجوهرة بنت عبدالرحمن الدحيم – سعوديي الجنسية – حيث قام بشرب المسكر وقاد السيارة بسرعة عالية وهو تحت تأثير المسكر وصدم سيارة المجني عليهم مما نتج عنه مقتل الستة المذكورين وإصابة السابعة .

يعرف الطالب عبدالملك الدحيم، أنه سيلقى حتفه، عقب عودته من رحلته الدراسية بجامعة الأمير سلطان في بريطانيا، ليؤدي مناسك الحج، وقضاء اجازة عيد الأضحى مع اسرته، وذلك على إثر حادث مروري مروع بميدان أنس بن مالك مع طريق الملك عبدالعزيز، اصطدمت خلاله سيارة مخمور يبلغ من العمر 41 عام، بالرصيف ثم ارتد على سيارة “ الدحيم ” لتودي بحياته بصحبه شقيقاته الأربع اللاتي تواجدن معه بالسيارة حينها.