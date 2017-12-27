بالصور.. تظاهرات في المغرب احتجاجا على ” مناجم الموت ” وطلبا للتنمية

مليكة فؤاد(صدى):

خرج الآلاف من المتظاهرين في بلدة جرادة الفقيرة فى شمال المغرب إلى الشوارع فى تظاهرات تندد بما وصفوه ” تهميشا ” تعانى منه منطقتهم.

وردد المتظاهرون الذين طغى عليهم عنصر الشباب ورفع كثيرون منهم العلم المغربى هتافات تطالب بالتنمية الاقتصادية لمنطقتهم ومنها ” الشعب يريد بديلا اقتصاديا ” ، مشددين على الطابع ” السلمي ” لتحركهم الاحتجاجي.

ولم تخل الهتافات التى رددها المتظاهرون بعضا من شعارات “الحراك”، حركة الاحتجاج التى هزت منذ أكتوبر 2016 كمنطقة الريف فى شمال المملكة للمطالبة بتنميتها وتطويرها.