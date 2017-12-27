قوات بشار تمهل مسلحين قرب الحدود الإسرائيلية 72 ساعة للاستسلام

دمشق(صدى):

أنذر الجيش السورى وحلفاءه من المليشيات المدعومة من إيران، مسلحين محاصرين على الحدود الإسرائيلية واللبنانية مع سوريا للاستسلام أو مواجهة هزيمة عسكرية مؤكدة.

ويكثف الجيش السورى مدعوما من ميليشيات محلية تمولها إيران وتزودها بالسلاح إلى جانب مقاتلين دروز من المنطقة هجوما ضاريا ضد مسلحين من المعارضة السنية فى جيب عند سفح جبل الشيخ بالقرب من الحدود الإسرائيلية واللبنانية.

وقال إبراهيم الجباوى وهو مسؤول بالجيش السورى الحر ومطلع على الوضع على الأرض ” أُعطيت لهم مهلة 72 ساعة للاستسلام حيث يذهب المقاتلون إلى إدلب أو ضرورة التوصل إلى تسوية لمن يرغب فى البقاء ” .