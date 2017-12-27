ليبيا: سنسمح للعائلات النازحة من بلادها بعد القذافي بالعودة مرة أخرى

طرابلس(صدى):

تسمح الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة للعائلات التى نزحت من بلدة تاورغاء التى تعرضت للنهب بعد الإطاحة بمعمر القذافى عام 2011 بالعودة إلى ديارها فى فبراير المقبل وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام.

وسيكون الاتفاق حال تنفيذه بمثابة خطوة نحو المصالحة فى ليبيا المقسمة بين فصائل متنافسة ومجتمعات وقبائل وحكومتين منذ عام 2011.

وتعرض سكان تاورغاء للطرد على يد معارضين سابقين للقذافى فى عام 2011 ردا على استخدام القذافى للمنطقة كنقطة انطلاق لشن هجمات على مدينة مصراتة الواقعة بغرب البلاد خلال الانتفاضة.