ترشيح إسرائيل لمقعد غير دائم بمجلس الأمن على مائدة مفاوضات البرلمان العربي

القاهرة(صدى):

وضعت لجنة فلسطين بالبرلمان العربى خطة تحرك البرلمان للتصدى لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن لعامى 2019-2020 م.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السادس الذى عقدته بالقاهرة أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي.

وسوف يُعرض مشروع خطة تحرك البرلمان العربى للتصدى لترشيح إسرائيل لمجلس الأمن على الجلسة العامة للبرلمان العربى المُقرر عقدها يوم الخميس القادم لإقرارها.

وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ قرار البرلمان العربى الصادر عن الجلسة الطارئة المتضمن خطة التحرك للتصدى لقرار الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.