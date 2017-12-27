صحف عالمية تنسب لرمضان صبحي الفضل في تألق ستوك سيتي الأخير

نواف السالم(صدى):

بمجرد تسجيله هدفاً في تعادل ناديه مع هيديرسفيلد تاون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز ” البريميرليج ” .، تحدثت معظم الصحف العالمية عن اللاعب المصري رمضان صبحي .

فقالت صحيفة ” ميرور ” الإنجليزية، إن رمضان صبحى أنقذ ستوك سيتى من تذوق مرارة الهزيمة للمرة السادسة فى أخر 8 مباريات بمسابقة الدوري الانجليزي، ونجح في تأمين نقطة ثمينة لناديه بعدما سجل هدف التعادل لفريق ستوك سيتي الذى كان متأخراً بهدف دون مقابل منذ الدقيقة العاشرة، بينما أكدت صحيفة ” ديلي ميل ” ، أن رمضان صبحي سجل ظهوراً مميزاً بعدما شارك بديلاً في مباراة هيديرسفيلد تاون ونجح في إقتناص نقطة التعادل لفريق ستوك سيتي.

بينما قالت صحيفة ” الشرق الأوسط ” في نسختها السعودية، أن رمضان صبحى أنقذ ستوك سيتى من الخسارة أمام مضيفه هيديرسفيلد تاون بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 60 من عمر المباراة.