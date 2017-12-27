صحف عالمية تنسب لرمضان صبحي الفضل في تألق ستوك سيتي الأخير
بمجرد تسجيله هدفاً في تعادل ناديه مع هيديرسفيلد تاون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز ” البريميرليج ” .، تحدثت معظم الصحف العالمية عن اللاعب المصري رمضان صبحي .
فقالت صحيفة ” ميرور ” الإنجليزية، إن رمضان صبحى أنقذ ستوك سيتى من تذوق مرارة الهزيمة للمرة السادسة فى أخر 8 مباريات بمسابقة الدوري الانجليزي، ونجح في تأمين نقطة ثمينة لناديه بعدما سجل هدف التعادل لفريق ستوك سيتي الذى كان متأخراً بهدف دون مقابل منذ الدقيقة العاشرة، بينما أكدت صحيفة ” ديلي ميل ” ، أن رمضان صبحي سجل ظهوراً مميزاً بعدما شارك بديلاً في مباراة هيديرسفيلد تاون ونجح في إقتناص نقطة التعادل لفريق ستوك سيتي.
بينما قالت صحيفة ” الشرق الأوسط ” في نسختها السعودية، أن رمضان صبحى أنقذ ستوك سيتى من الخسارة أمام مضيفه هيديرسفيلد تاون بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
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