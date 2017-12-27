يتصدرهم هاري كين.. قائمة بأسماء أفضل مهاجمي أوروبا 2017

ماجد محمد(صدى):

جاء هاري كين نجم نادى توتنهام الإنجليزى، في صدارة قائمة أفضل مهاجمى الدوريات الكبرى ” بيج 5 ” بعد الثلاثية التى أحرزها داخل شباك ساوثهامبتون فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء أمس الثلاثاء.

جاء ذك ليرفع كين رصيده التهديفى خلال عام 2017 إلى 56 هدفاً بعد الثلاثية التى أحرزها داخل شباك القديسين ويعتلى بها صدارة قائمة أفضل مهاجمى البطولات الكبرى فى قارة أوروبا .

ثم يأتى خلفاً له روبرت ليفاندوفيسكى ( بايرن ميونخ / 53 هدفاً) ، إدينسون كافانى ( باريس سان جيرمان / 52 هدفاً ) ، إيميريك أوباميانج ( بوروسيا دورتموند / 43 هدفاً) ، إيموبيلى ( لاتسيو / 40 هدفاً) ، فالكو ( موناكو / 36 هدفاً) ، دجيكو ( روما / 36 هدفاً ) ، بنزيما ( ريال مدريد / 15 هدفاً) .

وتصدر هارى كين قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 18 هدفاً بفارق 3 اهداف عن الدولى المصرى محمد صلاح صاحب المركز الثانى برصيد 15 هدفاً والذى يخوض مباراة فى السابعة مساء أمام سوانسى سيتى .