بالصور.. أعجوبة تنقذ مدرب فالنسيا من الموت بعد تحطم سيارته

نواف السالم(صدى):

أنقذت العناية الآلهية مارسيلينو جارسيا، المدير الفنى لفريق فالنسيا الإسباني، من الموت بأعجوبة، بعد أن انقلبت سيارته بإحدى الطرق السريعة بإسبانيا.

ونشرت صحيفة ” ديلى ميل ” الإنجليزية، صورا للحادث الذى تعرض له مدرب الخفافيش عشية أعياد الميلاد، بعد أن كان يقود سيارته بسرعة كبيرة، واصطدم بخنزير برى، مما أدى إلى انقلاب السيارة التى تحطمت بينما لم يحدث له أى أضرار.

وذكرت الصحيفة أن مدرب فالنسيا كان يقود السيارة فى شمال إسبانيا رفقة زوجته للاحتفال بأعياد الميلاد، واصطدم بأحد الخنازير البرية.