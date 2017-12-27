بالفيديو.. المان يونايتد يتعادل مع بيرنلي في منافسات البريميرليج

نواف السالم(صدى):

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي، أمس الثلاثاء، بنتيجة 2 / 2 بالبوكسينج داي ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب أولد ترافورد، نجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام بيرنلي إلى تعادل 2 / 2، وتقدم بيرنلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول ،سجلهما آشلي بارنس وستيفن ديفور في الدقيقتين 3 و36 .

وفي الشوط الثاني، عاد مانشستر يونايتد إلى المباراة، بعدما سجل هدفين عن طريق جيسي لينجارد في الدقيقتين 53 والأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني ، ورفع بيرنلي رصيده إلى 33نقطة في المركز السابع.