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  3. بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مدير مركز صحي في جنوب جازان
  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مدير مركز صحي في جنوب جازان

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مدير مركز صحي في جنوب جازان
تركي السالم(صدى):

اعتدى شخص مجهول، على مدير أحد المراكز الصحية بجنوب جازان، وقام بضربه وجره في رقبته .

وفي تصريحات له قال مدير المركز الصحي: ” أثناء خروجي من صلاة الظهر ودخولي للمركز، وجدت شخصاً أمامي يسألني: أنت مدير المركز “ خالد ” ؟ فأجبته: نعم، أنا. وصححت له اسمي الذي ذكره بطريقة غير صحيحة ” .وتابع: “ ومن دون سبب قال لي: أنا سأريك الرجولة! ” .

وأضاف مدّ يده عليّ فدافعت عن نفسي كردة فعل، ومن ثم خرج وأخذ حديدة وهاجمني بها، وعندها خرج زملائي على أصواتنا، وقاموا بسحبه، ولكنه ركب سيارته ولاذ بالفرار .

وأشار إلى أنه أبلغ مركز الشرطة عن الشخص المعتدي عليه من خلال رقم لوحة سيارته.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14955 ] نشر منذ 3 ساعات

هاجمك بدون سابق معرفه و بدون سبب ؟
فتش يمكن تجد سبب لهجومه عليك

[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 2 ساعتين

وه زين جت على كذا الله الحافظ

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