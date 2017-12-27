بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مدير مركز صحي في جنوب جازان
اعتدى شخص مجهول، على مدير أحد المراكز الصحية بجنوب جازان، وقام بضربه وجره في رقبته .
وفي تصريحات له قال مدير المركز الصحي: ” أثناء خروجي من صلاة الظهر ودخولي للمركز، وجدت شخصاً أمامي يسألني: أنت مدير المركز “ خالد ” ؟ فأجبته: نعم، أنا. وصححت له اسمي الذي ذكره بطريقة غير صحيحة ” .وتابع: “ ومن دون سبب قال لي: أنا سأريك الرجولة! ” .
وأضاف مدّ يده عليّ فدافعت عن نفسي كردة فعل، ومن ثم خرج وأخذ حديدة وهاجمني بها، وعندها خرج زملائي على أصواتنا، وقاموا بسحبه، ولكنه ركب سيارته ولاذ بالفرار .
وأشار إلى أنه أبلغ مركز الشرطة عن الشخص المعتدي عليه من خلال رقم لوحة سيارته.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14955 ] نشر منذ 3 ساعات
هاجمك بدون سابق معرفه و بدون سبب ؟
فتش يمكن تجد سبب لهجومه عليك
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 3 ساعات
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بنت النور[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 2 ساعتين
وه زين جت على كذا الله الحافظ