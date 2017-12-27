بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مدير مركز صحي في جنوب جازان

تركي السالم(صدى):

اعتدى شخص مجهول، على مدير أحد المراكز الصحية بجنوب جازان، وقام بضربه وجره في رقبته .

وفي تصريحات له قال مدير المركز الصحي: ” أثناء خروجي من صلاة الظهر ودخولي للمركز، وجدت شخصاً أمامي يسألني: أنت مدير المركز “ خالد ” ؟ فأجبته: نعم، أنا. وصححت له اسمي الذي ذكره بطريقة غير صحيحة ” .وتابع: “ ومن دون سبب قال لي: أنا سأريك الرجولة! ” .

وأضاف مدّ يده عليّ فدافعت عن نفسي كردة فعل، ومن ثم خرج وأخذ حديدة وهاجمني بها، وعندها خرج زملائي على أصواتنا، وقاموا بسحبه، ولكنه ركب سيارته ولاذ بالفرار .

وأشار إلى أنه أبلغ مركز الشرطة عن الشخص المعتدي عليه من خلال رقم لوحة سيارته.