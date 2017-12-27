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مدير ” حساب المواطن ” يكشف عن آخر مهلة للاستفادة من الدفعة الثالثة

مدير ” حساب المواطن ” يكشف عن آخر مهلة للاستفادة من الدفعة الثالثة
نايف السالم(صدى):

قال مدير حساب المواطن، علي الراجحي إنه في يوم 10 يناير ستكون المهلة الأخيرة للاستفادة من الدفعة الثالثة المقررة في 10 فبراير، مضيفا أن التسجيل مستمر لا يتوقف.

وأوضح أنه من قام بإجراء تعديلات على بياناته في البوابة الإلكترونية للبرنامج ، سواء بإضافة أفراد أو تغيير الحسابات البنكية قبل تاريخ 16 سيتم اعتمادها في الدفعة التي سيتم صرفها في 10 يناير ، ومن قام بإجراء التعديلات بعد تاريخ 16 ديسمبر ، سيتم اعتمادها في دفعة 10 فبراير ” .

وكان راجحي قد أكد أن المستحقين الذين استلموا الدفعة الأولى في 21 ديسمبر ، سيستلمون نفس المخصص في 10 يناير في حال لم تتغير حالتهم الأسرية أو المالية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14955 ] نشر منذ 3 ساعات

البارحه عندي احد الطلبه يشتكي من خانة الاضافات
يقول انا ساكن مع اهلي ولا عندي صك المنزل ولا عندي فاتورة الكهرباء
والتسجيل مو راضي ينتقل الى الخانه التاليه اللي هي المراجعه

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