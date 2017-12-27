” مخدرات الدواسر ” تضبط مطلوبا أمنيا ظهر في فيديو يتحدى الأمن أثناء الترويج

علي القحطاني(صدى):

أطاحت القوة الأمنية المشتركة بأحد المطلوبين المختفين منذ فترة، في قضايا أمنية وترويج مخدرات.

وكان الشاب المقبوض ظهر بمقطع فيديو انتشر وتم متابعته وهو بحالة سكر مع زملائه ويتحدون من يقترب منهم ببسطة أثناء ترويجهم علانية خلف مدرسة بنات إلا أن رجال المكافحة كانوا له بالمرصاد.

وقالت مصادر إن القوة الأمنية بقيادة إدارة مكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر، تعاملت مع المطلوب باحترافية عالية، أمس الثلاثاء، بعد أن تم رصده داخل وكر أعده له ” منزل مهجور ” ، خلفه مدرسة بنات كبيرة داخل أحد الأحياء المكتظة بالسكان، حيث بادرهم بإطلاق النار وتم الرد بالمثل وضيقوا الخناق عليه حتى تم ضبطه دون إصابات تذكر.