جمعية الثقافة والفنون بالرياض تدشن ملتقى ” ذائقة ” الفني

واس(صدى):

دشنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض مساء اليوم ملتقى ( ذائقة ) الفني بعقد أولى محاضراتها ( تذوق الفن عبر ثلاث محطات تاريخية) وذلك في مقر الجمعية بالرياض .

وأوضح مشرف الملتقى الدكتور فهد الجبرين أن الملتقى يهدف إلى تكوين منصة جاذبة لمتذوقي الفنون في الرياض، يلتقي فيها الحضور مع ضيف جديد في مختلف أنواع الفنون كل شهر، مما يسهم في رفع الذائقة الفنية في المجتمع السعودي عبر استضافة المهتمين في الفنون البصرية ليشاركوا بخبراتهم في مجالات الفنون المختلفة.

وأشار الدكتور الجبرين إلى أن الملتقى يأتي من منطلق حداثة الفنون بشكلها المعاصر على المجتمع السعودي، وفِي ظل التوجه لرعاية الفنون البصرية ضمن رؤية 2030 .

وألقت أستاذ تاريخ الفن المشارك بكلية التصاميم والفنون جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الباحثة في تاريخ فنون الجزيرة العربية القديمة والفن السعودي الحديث الدكتورة مها السنان، أولى محاضرات الملتقى بعنوان ” تذوق الفن عبر ثلاث محطات تاريخية ” تناولت فيها عرض تاريخي يشمل ثلاث مراحل ثقافية كان لها بصمة واضحة في التغيرات العالمية وانعكاسها على الجزيرة العربية قديمًا، منذ الألف الأول قبل الميلاد والسعودية في العصر الحديث والوقت المعاصر، شارحة علاقتها بنظرتنا وتذوقنا للفنون بداية من تواصلنا الثقافي الإغريقي / الروماني والمنتج الهلينستي ، ثم تأخر وصول الحداثة الفنية .