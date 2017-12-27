  • الأربعاء 27

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو والصور.. اجتماع ولي العهد مع مجلس المفتي وعدد من المشايخ

بالفيديو والصور.. اجتماع ولي العهد مع مجلس المفتي وعدد من المشايخ

بالفيديو والصور.. اجتماع ولي العهد مع مجلس المفتي وعدد من المشايخ
نايف السالم(صدى):

نشر رواد التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو وعدد من الصور لولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أثناء حضوره مجلس جمع عدد من المشايخ والعلماء .

وظهر في الفيديو ولي العهد ومفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، بالإضافة لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ، وإمام الحرم المكي والمستشار في الديوان الملكي الشيخ صالح بن حميد.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *