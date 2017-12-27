إدارة ” النصر ” تقاطع برنامج ” أكشن يا دوري “
قاطعت إدارة نادي النصر، برنامج ” أكشن يا دوري ” ومنعت التعاون معه إطلاقا، وذلك بسبب التجاوزات المستمرة والإساءة المتكررة.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نظراً للتجاوزات المستمرة والإساءات المتكررة بحق نادي النصر إدارة ولاعبين وجماهير ، بالرغم مما يجده البرنامج من تعاون دائم من النادي ” .
وأضاف النادي: ” فقد قررت إدارة نادي النصر مقاطعة برنامج أكشن يا دوري وعدم التعاون معه إطلاقاً ” .
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 3 ساعات
من زماااااااااان قلناها لك يافيصل بن تركي وماسمعت كلامنا برنامج فاااااشل بقيادة الخراج…الله يرحمك يالرمز اللي علمه قدره
القرشي[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتمنى إيقاف وليد الفراج إعلاميآ ومنعه من تقديم اي برنامج رياضي لأنه شخص إنتهازي دائمآ ما يوظف
البرنامج الذي يظهر للناس من خلاله لمصالحه الشخصية من اجل مكتسبات مادية خالصة .
ودائمآ ماينشر التعصب والفتن مابين الجماهير الرياضية .
واكثر الأندية المتضررة منه هما الأهلي والنصر دائمآ مايسقط عليهما من خلال برنامجه الساقط .
هااااوي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
برنامج يجلب التعصب بين الجماهير ويكره الانديه في بعضها والمحللين مافيه حياد كل واحد يدافع عن ميوله الله يستر عليهم
فهد الشمري[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 38 دقيقة
ناديكم ما وراه الى الدجة نادي فقر
السليمي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذا النصر دائما خارج الملعب
ابو نايف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 دقيقة
شوشره وصياح