إدارة ” النصر ” تقاطع برنامج ” أكشن يا دوري “

ماجد محمد(صدى):

قاطعت إدارة نادي النصر، برنامج ” أكشن يا دوري ” ومنعت التعاون معه إطلاقا، وذلك بسبب التجاوزات المستمرة والإساءة المتكررة.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نظراً للتجاوزات المستمرة والإساءات المتكررة بحق نادي النصر إدارة ولاعبين وجماهير ، بالرغم مما يجده البرنامج من تعاون دائم من النادي ” .

وأضاف النادي: ” فقد قررت إدارة نادي النصر مقاطعة برنامج أكشن يا دوري وعدم التعاون معه إطلاقاً ” .