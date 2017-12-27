غدا.. اجتماع وزراء التعليم والبحث العلمي العرب في الجامعة العربية

القاهرة(صدى):

يعقد وزراء التعليم والبحث العلمي في الدول العربية يوم غد بمقر جامعة الدول العربية، أعمال مؤتمرهم السادس عشر بعنوان ( التعليم العالي وعالم العمل والإنتاج .. رؤية جديدة )، بتنظيم وتعاون مشترك بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العمل العربية، ومشاركة وفود من 17 دولة عربية، وعدد من المنظمات العربية والدولية، إضافة إلى منظمات العمل العربي المشترك.

ويهدف المؤتمر إلى وصف واقع السياسات المنتهجة في الدول العربية للتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات العمل والإنتاج، وطرح رؤى بديلة لعلاقة التعليم العالي في الدول العربية بعالم العمل والإنتاج ومواجهة ما يعتريها من أزمات وتحديات، ورصد التوجهات الاستراتيجية المعلنة من الدول العربية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030م من خلال مؤسسات التعليم العالي وقطاعات العمل.