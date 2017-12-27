برشلونة يفاجئ مانشستر سيتي ويقترب من ضم فان ديك

ماجد محمد(صدى):

اقتحم نادي برشلونة الإسباني صفقة الهولندي فرجيل فان ديك مدافع ساوثهامبتون الإنجليزي، عقب انتشار أنباء عن اقتراب مانشستر سيتي من إنهاء صفقة ضم المدافع الهولندي مقابل 60 مليون إسترليني، خلال الساعات الماضية.

وذكرت صحف إسبانية، أن ساوثهامبتون وافق على انتقال مدافعه الهولندي فرجيل فان ديك لبرشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويأمل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في التعاقد مع فان ديك خلال يناير المقبل، لتعويض رحيل مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي أصر على الانتقال للدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية للحصول على راتب أعلى من الذي يحصل عليه في الفريق الكتالوني.

وتشير التوقعات لاقتراب فان ديك عن مغادرة ساوثهامبتون خلال يناير المقبل، بعد أن غاب عن التشكيل الأساسي لفريقه خلال مباراة توتنهام هوتسبير المهمة، التي انتهت بفوز توتنهام بنتيجة 4-1، اليوم الثلاثاء.