بعد وصفها المسئ لصوت المؤذن.. أحلام تهاجم شيرين رضا

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة الإماراتية أحلام عن صمتها بعد تصريحات النجمة المصرية شيرين رضا فيها يتعلق بصوت المؤذنين في الجوامع والذي وصفته في وقت سابق بصفة مسيئة .

وعلقت ” أحلام ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” على رد ” رضا ” خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية لها ، قائلة ” صوت الآذان جعير، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يعني سوو كلاس .. زين سوا فيج عمرو دياب لما شاتك ، حسبي الله عليك وايد، امسكوني ودّي أنتفها ” .

ولم تكتف المطربة الإماراتية بهذا القدر حيث استطردت قائلة ” لو سمحتوا، الأستاذة الفاشلة تبي صوت موسيقي هادية ، عشان ما حد يزعجها طال عمرها ، بس نبي نعرف إيش نوع الموسيقي شرقي ولا غربي ، شرّ البلية ما يضحك ، حسبي الله وكفى ” .