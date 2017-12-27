بعد وصفها المسئ لصوت المؤذن.. أحلام تهاجم شيرين رضا
خرجت الفنانة الإماراتية أحلام عن صمتها بعد تصريحات النجمة المصرية شيرين رضا فيها يتعلق بصوت المؤذنين في الجوامع والذي وصفته في وقت سابق بصفة مسيئة .
وعلقت ” أحلام ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” على رد ” رضا ” خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية لها ، قائلة ” صوت الآذان جعير، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يعني سوو كلاس .. زين سوا فيج عمرو دياب لما شاتك ، حسبي الله عليك وايد، امسكوني ودّي أنتفها ” .
ولم تكتف المطربة الإماراتية بهذا القدر حيث استطردت قائلة ” لو سمحتوا، الأستاذة الفاشلة تبي صوت موسيقي هادية ، عشان ما حد يزعجها طال عمرها ، بس نبي نعرف إيش نوع الموسيقي شرقي ولا غربي ، شرّ البلية ما يضحك ، حسبي الله وكفى ” .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1689 ] نشر منذ 7 دقائق
ما أخي من قديد الا عسفان
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1689 ] نشر منذ 6 دقائق
ما اخس من قديد الا عسفان