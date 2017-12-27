دراسة تؤكد البدانة سر السعادة

لندن(صدى):

كشفت دراسة بريطانية جديدة، أن البدناء يتمتعون بحياة أكثر سعادة من النحفاء بالرغم من أن الوزن الزائد يتسبب في أضرار كثيرة على الصحة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

وأوضح الباحثون، أن تناول الأطعمة التي تؤدي إلى السمنة يسبب السعادة، حيث عمل فريق البحث على تحليل عينات دم 500ألف رجل وامرأة عمرهم يتراوح ما بين 37 و73 عامًا ومن ثم مراجعة المعلومات الجينية الخاصة بهم المسجلة في البنك الحيوي البريطاني.

وأثبت الباحثون، خلال تحققهم من عينات الأشخاص أن زيادة الوزن تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب مما يعجل بموت هؤلاء الأشخاص، وبالرغم من ذلك فقد لاحظوا أن الأشخاص أصحاب الوزن الزائد يمتعون بعقل خالي من الهموم بشكل غير متوقع، فكلما تغذى الإنسان أكثر كلما زادت قدرته على التحكم في مشاعره.