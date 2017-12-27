ميلانيا ترامب تقطع شجرة أندرو جاكسون في البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

وجهت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، بقطع نبتة ماغنوليا أثرية تزين الواجهة الجنوبية للبيت الأبيض ويرجع عمرها إلي 1830 م، زرعت في البيت الأبيض في عهد أندرو جاكسون، الذي جلبها من مسقط رأسه في تينيسي بعد قليل من وفاة زوجته راشيل.

وقالت المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، ستيفاني غريشام، أن ” السيدة الأولى تفهمت إجراء كافة الجهود المطلوبة للحفاظ على الشجرة الأثرية وأعربت عن قلقها بشأن سلامة الزوار والصحفيين الذين اعتادوا التواجد بجانبها ” .

ويعتقد الخبراء أن التيارات الهوائية الشديدة الناتجة عن مروحية الرئاسة ” مارين وان ” ، التي اعتاد ترامب الهبوط بها في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، هي السبب الرئيسي في تدهور حالة الشجرة الأثرية.