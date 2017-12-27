أحدث 4 هواتف ذكية في 2018

علي القحطاني(صدى):

ستصدر سلسلة جديدة من الهواتف الذكية في عام 2018، بعضها إصدارات محدثة لتلك الموجودة سابقاً مزودة بخصائص ومميزات عديدة.

ورصدت ” صدى ” أبرز الهواتف الذكية التي ستُطلق عام 2018:

هاتف سامسونج ” جالاكسي إس 9 “

سيأتي الهاتف مزود بماسح للوجه ثلاثي الأبعاد مثل ” آي فون إكس ” ، مع معالج حديث يدعم التحميل بشكل أسرع، وكاميرا تلتقط 1000 إطار في الثانية، وبطارية أكبر من 3000 ميللي أمبير الموجودة في ” جالاكسي إس 8 ” .

هاتف ” آي فون 9 “

لم يُعرف بعد الاسم المقرر إطلاقه على الجيل المقبل من هواتف أبل وكم عدد الإصدارات، لكن من المحتمل رؤية ” آي فون 9 ” و ” آي فون 9 بلس ” و ” آي فون إكس 2 ” ، لكن هل ستكون بنفس الأسماء، لا توجد معلومات.

هاتف ” إل جي جي 7 “

سيكون ” إل جي جي ” بشاشة أوليد وأحدث معالجات كوالكوم ” سناب دراجون 845 ” وشاشة منحنية وبطارية قابلة للإزالة وبتصميم نحيف وكاميرا خلفية بدقة 22 ميجابكسل مع دعم لتقنية ” 4 كيه ” وأمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويدعم شريحتي اتصال.

هاتف ” جوجل بيكسل 3 “

سيأتي ثلاثة إصدارات من الجيل المقبل لهواتف جوجل “بيكسل 3 ” و ” بيكسل 3 إكس إل ” ونسخة متطورة أخرى.