” فيسبوك ” يطبق قراره بإغلاق الصفحة الرسمية لإعلام حزب الله الإرهابي

بيروت(صدى):

بصورة مفاجئة ، أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” فيسبوك ” ، الصفحة الرسمية للإعلام الحربي المركزي التابع لجماعة حزب الله الإرهابية اليوم الأربعاء .

ومن جانبها ، علقت إدارة الإعلام الحربي المركزي عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” أغلقت إدارة فيسبوك صفحة الإعلام الحربي المركزي ” ، زاعمة أن هذه الفعلة تأتي على هامش الهجمات التي تقوم بها المنصات الإعلامية المقاومة لسياستها .

الجدير بالذكر أن جماعة حزب الله من أكبر المقرات الإرهابية التي تمثل ممرًا للإرهاب الإيراني ، حيث يلعب دور بارز في المنطقة العربية باستخدام السلاح في وجه اللبنانيين والعرب .