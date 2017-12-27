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طفلة تلجأ للشرطة لتطالب والدها بحقها في ” حساب المواطن “

طفلة تلجأ للشرطة لتطالب والدها بحقها في ” حساب المواطن “
عادل الحربي(صدى):

منذ بدء انطلاق برنامج ” حساب المواطن ” وهو لا يخلو من المواقف الغريبة التي يتعرض لها أصحابها من المواطنين ، وهو ما حدث مع طفلة تدعى ” تالة ” بالصف الخامس الابتدائي ، عندما طالبت والدها بأن يعطيها مبلغ حساب المواطن المخصص لها والذي يبلغ 115 ريال .

وعندما رفض الوالد طلبها ، لجأت بعفوية تملؤها البراءة للاتصال بالشرطة لتطالب بحقها من دعم برنامج حساب المواطن ، وعندما أبلغها الشرطي أنه سيلقي القبض على والدها تراجعت عن الطلب على الفور .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 1 ساعة

🤔🤔🤔🤔

[ عدد التعليقات: 40654 ] نشر منذ 56 دقيقة

عشنا وشفنا ,,

,, هذا وهي وغد ، وشلون بعد غد ,,

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