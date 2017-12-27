طفلة تلجأ للشرطة لتطالب والدها بحقها في ” حساب المواطن “

عادل الحربي(صدى):

منذ بدء انطلاق برنامج ” حساب المواطن ” وهو لا يخلو من المواقف الغريبة التي يتعرض لها أصحابها من المواطنين ، وهو ما حدث مع طفلة تدعى ” تالة ” بالصف الخامس الابتدائي ، عندما طالبت والدها بأن يعطيها مبلغ حساب المواطن المخصص لها والذي يبلغ 115 ريال .

وعندما رفض الوالد طلبها ، لجأت بعفوية تملؤها البراءة للاتصال بالشرطة لتطالب بحقها من دعم برنامج حساب المواطن ، وعندما أبلغها الشرطي أنه سيلقي القبض على والدها تراجعت عن الطلب على الفور .