طفلة تلجأ للشرطة لتطالب والدها بحقها في ” حساب المواطن “
منذ بدء انطلاق برنامج ” حساب المواطن ” وهو لا يخلو من المواقف الغريبة التي يتعرض لها أصحابها من المواطنين ، وهو ما حدث مع طفلة تدعى ” تالة ” بالصف الخامس الابتدائي ، عندما طالبت والدها بأن يعطيها مبلغ حساب المواطن المخصص لها والذي يبلغ 115 ريال .
وعندما رفض الوالد طلبها ، لجأت بعفوية تملؤها البراءة للاتصال بالشرطة لتطالب بحقها من دعم برنامج حساب المواطن ، وعندما أبلغها الشرطي أنه سيلقي القبض على والدها تراجعت عن الطلب على الفور .
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 1 ساعة
🤔🤔🤔🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40654 ] نشر منذ 56 دقيقة
عشنا وشفنا ,,
,, هذا وهي وغد ، وشلون بعد غد ,,