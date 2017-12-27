دراسة: الألياف تقي من السكري والالتهابات

نورة الشهري(صدى):

كشفت أبحاث جديدة، أن النظام الغذائي الغربي الغني بالسكر والدهون، يزيد خطر الأمراض الالتهابية مثل السكري واكتساب الوزن.

وقالت الأبحاث، إن نقص الألياف تؤدي إلى تغير في تركيبة بكتريا الأمعاء وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة غوتنبرغ ونُشرت في مجلة ” سيل هوست أند ميكروب ” ، يؤدي نقص الألياف إلى تغير في تركيبة بكتريا الأمعاء، يترتب عليه زيادة التهابات القولون، ومعها التهابات الجسم.

وتبين أن التحول إلى نظام غذائي غني بالألياف يعيد التوازن البكتيري للأمعاء تدريجياً، فينعكس المسار المؤدي إلى أمراض السكري والتهابات القولون، حيث توجد الألياف في الفواكه والخضروات والبقول والمكسرات.