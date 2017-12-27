مقتل القيادي الحوثي ياسر الأحمر بغارة للتحالف العربي على الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر، أن القيادي الحوثي ياسر فيصل الأحمر، المعين أخيرا قائدا للواء 135، قتل في غارة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمحافظة الحديدة مع 30 آخرين من مرافقيه.

وينتمي ياسر فيصل حسين قاسم الأحمر، (35 عام) إلى بلدة العصيمات منطقة خراش الخمري مديرية حوث بمحافظة عمران شمال صنعاء.

ويرتبط الأحمر، بعلاقة قرابة مع عائلة الشيخ القبلي البارز عبدالله بن حسين الأحمر، الذي دفعه الخلاف معهم قبل سنوات طويلة إلى الانتقال والسكن في صعدة معقل الحوثيين الرئيسي، حيث تأثر بفكرهم، وأصبح من قادتهم، وفق مصادر مقربه منه.