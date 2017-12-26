تناول أدوية الهرمونات بعشوائية تسبب الاكتئاب

نورة الشهري(صدى):

تعاني بعض الفتيات من اضطراب الهرمونات والتى تسبب بعض الأعراض منها السمنة المفاجأة والتوتر الدائم والتعرق والشعور بالكسل وأحياناً شراهة في تناول الطعام، الأمر الذي يستدعى تناول أدوية ضبط الهرمونات، لكن بعض الفتيات تخشى من استعمالها خوفاً من حدوث أضرار صحية.

من جانبهم أكدوا بعض المختصين، إن أدوية ضبط مستوى الهرمونات لا تسبب آثارا جانبية في حال تناولها بانتظام، مشيرين إلى أن تناولها بعشوائية يسبب مضاعفات صحية للفتاة مثل ” تأخر الحمل، واضطراب الدورة الشهرية، وإفراز الحليب من الثدي، وتقلبات مزاجية والشعور بالاكتئاب ” .

وأشاروا إلى أن علاج الآثار الجانبية للتناول العشوائي لأدوية ضبط الهرمونات، يستدعى استشارة الطبيب والانتظام في تناول الأدوية للوقاية من الآثار الجانبية.