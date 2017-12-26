تناول أدوية الهرمونات بعشوائية تسبب الاكتئاب
تعاني بعض الفتيات من اضطراب الهرمونات والتى تسبب بعض الأعراض منها السمنة المفاجأة والتوتر الدائم والتعرق والشعور بالكسل وأحياناً شراهة في تناول الطعام، الأمر الذي يستدعى تناول أدوية ضبط الهرمونات، لكن بعض الفتيات تخشى من استعمالها خوفاً من حدوث أضرار صحية.
من جانبهم أكدوا بعض المختصين، إن أدوية ضبط مستوى الهرمونات لا تسبب آثارا جانبية في حال تناولها بانتظام، مشيرين إلى أن تناولها بعشوائية يسبب مضاعفات صحية للفتاة مثل ” تأخر الحمل، واضطراب الدورة الشهرية، وإفراز الحليب من الثدي، وتقلبات مزاجية والشعور بالاكتئاب ” .
وأشاروا إلى أن علاج الآثار الجانبية للتناول العشوائي لأدوية ضبط الهرمونات، يستدعى استشارة الطبيب والانتظام في تناول الأدوية للوقاية من الآثار الجانبية.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1689 ] نشر منذ 1 ساعة
لا يسبب الاكتئاب الا البعد عن الله سبحانه وتعالى اماالذي يعيش مع الله ويقرأ كتابه فالله عز وجل يبتعد بينه وبين الاكتئاب كما باعدبين المشرق والمغرب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40654 ] نشر منذ 59 دقيقة
طيب ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6590 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يكفينا الشر