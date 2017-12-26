الشرطة الألمانية تعتقل رجل داهم بسيارته مقر الحزب الاشتراكي

برلين(صدى):

تمكن الشرطة الألمانية مساء اليوم الثلاثاء، من اعتقال رجل داهم بسيارته مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في العاصمة برلين.

وكان الرجل ” 58 عامًا ” ، قد وضع في وقت سابق حقيبة مملؤة بمواد قابلة للاشتعال في المكتب الاتحادي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، وأوضحت الشرطة أن أمر الاعتقال صدر بسبب الاشتباه في إضرام حريق خطير ومحاولة تفجير مواد متفجرة.

وكان الافتراض الأول للسلطات يقوم على إمكانية وجود خلفية سياسية وراء الحادث، لكن لم يتوافر دليل ملموس على ذلك حتى الآن، ومن جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن ” الرجل كان يتصرف بنية الانتحار ” .