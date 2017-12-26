ليفربول يفوز على سوانزي في الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

فاز فريق ليفربول، علي ضيفه سوانزي سيتي، بخماسية نظيفة اليوم الثلاثاء، على ملعب “آنفيلد”، وذلك ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وأحرز البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الأول، من تسديدة قوية من خارج المنطقة بعد تمريرة من الجناح المصري محمد صلاح في الدقيقة 6، ثم تبعه مواطنه روبرتو فيرمينو بالهدف الثاني بعد انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة 52.

أضاف الظهير الشاب ترينت أليكساندر أرنولد الهدف الثالث في الدقيقة 65، قبل أن يوقع فيرمينو على ثنائيته الشخصية والهدف الرابع للريدز من تمريرة حاسمة أخرى من صلاح في الدقيقة 66، ثم أضاف أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الخامس في الدقيقة 83.

ويأتي هذا الفوز لفريق المدرب يورجن كلوب بعد تعادل مخيب للآمال مع آرسنال بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية، ليصبح رصيد ليفربول 38 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام الخامس و4 نقاط عن تشيلسي الثالث.