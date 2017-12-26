مقاتل سعودي يروي تفاصيل بطولاته لتحرير اليمن بأبيات من الشعر
تمجيدًا لدور الأبطال من الجنود المجهولة التي لا تسعى سوى أن تروي بدمائها أرض الأوطان لحمايتها ، نشر عضو موسوعة قحطان الشيخ عايض آل عواض اليوم الثلاثاء مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، لشاعر من المجاهدين في سبيل حمى الوطن يدعى عايض بن سعيد بن فلاح يروي إنجازاته التي لا يعرفها جيل اليوم خلال مشاركته في الحد الجنوبي للدفاع عن الإسلام والأرض .
وخلال مقطع الفيديو ، حرص الشاعر ” بن فلاح ” على ذكر كافة بطولاته بالحد الجنوبي ، ليروي تفاصيل مهاراته وفنونه القتالية للدفاع عن الوطن ودعم أشقاء الجوار باليمن ضد الحوثيين .
ووسط سطور أبيات الشعر التي ألقاها ، تمكن عايض بن فلاح من إبراز أهمية دوره الذي يجب أن يصنف كونه خدمة شرف لا يبحث عن شكر وعرفان في مقابلها ، قائلًا ” فن القتال هو ما تحتاجه المعركة .. ولأجل الوطن والدين يلين الحديد ” .
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الشاعر
عايض بن سعد بن فلاح آل كزمان آل كناد الحرقان
والمشارك في الحد الجنوبي pic.twitter.com/CGGBW4kq9i
— عايض آل عواض (@ayed0405) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧
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