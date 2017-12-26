مقاتل سعودي يروي تفاصيل بطولاته لتحرير اليمن بأبيات من الشعر

نايف السالم(صدى):

تمجيدًا لدور الأبطال من الجنود المجهولة التي لا تسعى سوى أن تروي بدمائها أرض الأوطان لحمايتها ، نشر عضو موسوعة قحطان الشيخ عايض آل عواض اليوم الثلاثاء مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، لشاعر من المجاهدين في سبيل حمى الوطن يدعى عايض بن سعيد بن فلاح يروي إنجازاته التي لا يعرفها جيل اليوم خلال مشاركته في الحد الجنوبي للدفاع عن الإسلام والأرض .

وخلال مقطع الفيديو ، حرص الشاعر ” بن فلاح ” على ذكر كافة بطولاته بالحد الجنوبي ، ليروي تفاصيل مهاراته وفنونه القتالية للدفاع عن الوطن ودعم أشقاء الجوار باليمن ضد الحوثيين .

ووسط سطور أبيات الشعر التي ألقاها ، تمكن عايض بن فلاح من إبراز أهمية دوره الذي يجب أن يصنف كونه خدمة شرف لا يبحث عن شكر وعرفان في مقابلها ، قائلًا ” فن القتال هو ما تحتاجه المعركة .. ولأجل الوطن والدين يلين الحديد ” .