ضبط 16 مخالفا يعملون بإحدى مزارع الدواجن بـ ” الليث “

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوات الشرطة في محافظة الليث، من ضبط 16 وافدًا من جنسيات مختلفة مخالفين لنظام الإقامة والعمل ويعملون بإحدى مزارع الدواجن.

وقد تلقى مخفر شرطة الميقات بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بوجود عمالة وافدة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وتعمل في ” مسلخ دواجن ” ، بإحدى مزارع الدواجن بالمنطقة.

وبعد مداهمة الشرطة الموقع اتضح أن المسلخ الملحق بمزرعة الدواجن غير مصرح من قبل الجهات الرسمية، وتم استدعاء صاحب المزرعة من قبل الشرطة، كما تمت إحالة الوافدين المقبوض عليهم إلى جهة الاختصاص.