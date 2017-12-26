بالفيديو.. قوات الاحتلال تقبض على ” حمار “

القدس(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، فيديو لقوات الاحتلال وهى تقبض على حمارًا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، واعتقلت مالكه، بحجة عدم وجود رخصة لحيازته.

وقالت مصادر إعلامية، إن قوات الاحتلال تصاحبها طواقم البلدية قامت بإحتجاز الحمار ومالكه، بعد أن اقتحمت منشآت حيوانية وسكنية، وحررت مخالفات لمالكيها بحجة حيازة حيوانات دون وجود تراخيص من الدوائر الاسرائيلية.