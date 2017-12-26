خالد الهيل يدافع عن تسمية ” آل الشيخ ” لقطر بالدويلة

طلال الغامدي(صدى):

دافع المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل عن كلمة رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الثلاثاء والتي وصف بها قطر بالدويلة .

وعلق ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” تركي ال شيخ ماقال شي غلط سمى دولة قطر دويله وهي فعلا دويلة لان الي يحكمها ماله كلمه عليها ولا يملك قراره ، انا اضمن لكم ان عادت الدويلة الى وضعها الصحي كدولة ستعود المسميات الى وضعها المتعارف عليه.. اما الان انا قطري وأقول عنها دويلة عميلة للفرس والترك ” .