وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: استشاري جراحة الصدر: درجة الدكتوراه في تخصص جراحة الصدر، أو ما يعادلها. أخصائي الإحصاء الحيوي، أخصائي العلاج الطبيعي- الرعاية المنزلية،استشاري طب الأسرة.

وقالت المدينة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2018م.من هنا.