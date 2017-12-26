السلام لصناعة الطيران تعلن وظائف شاغرة في الطائف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم فأعلى بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهربائي/ إلكترونيات الطيران: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص صيانة الطائرات، أو ما يعادلها.

– فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم فأعلى في مجال هندسة الطائرات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)