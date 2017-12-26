” هيلتون ” للفنادق تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة هيلتون للفنادق المنتجعات والضيافة مجموعة من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات ، للعمل بفروع الفنادق في مكة والخبر .

وأشارت الشركة إلى تفاصيل الوظائف المتاحة والتي تمثلت في :

– فني صيانة (مكة المكرمة).

– مشرف مكتب الاستقبال (الخبر).

– موظف الاستقبال (الخبر).

ولفتت ” هيلتون ” إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني للشركة بدءًا من 26 ديسمبر الجاري ، وللتسجيل ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف يرجى الدخول ( هنا ) .