” هيلتون ” للفنادق تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين
أتاحت شركة هيلتون للفنادق المنتجعات والضيافة مجموعة من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات ، للعمل بفروع الفنادق في مكة والخبر .
وأشارت الشركة إلى تفاصيل الوظائف المتاحة والتي تمثلت في :
– فني صيانة (مكة المكرمة).
– مشرف مكتب الاستقبال (الخبر).
– موظف الاستقبال (الخبر).
ولفتت ” هيلتون ” إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني للشركة بدءًا من 26 ديسمبر الجاري ، وللتسجيل ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف يرجى الدخول ( هنا ) .
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