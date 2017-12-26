” التصنيع الوطنية ” تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة التصنيع الوطنية مجموعة من الوظائف الشاغرة في مجال الهندسة لحملة البكالوريوس والدبلوم في تخصصا متنوعة ، للعمل بفروع الشركة في الرياض والجبيل .

وأشارت الشركة إلى وجود 12 وظيفة شاغرة تتمثل في الآتي :

1– مهندس مراقبة العمليات (الجبيل).

2– أخصائي الميكانيكية (الجبيل).

3– مشغل أول معدات (الجبيل).

4– فني أول صيانة (الجبيل).

5– مخطط صيانة (الجبيل).

6– فني أول- محلل مراقبة ضمان الجودة (الجبيل).

7– مشغل آلة (وظيفتين/ الرياض).

8– مخطط ثاني صيانة (الجبيل).

9– مشغل رابع (وظيفتين/ الجبيل).

10– فني أول صيانة (الجبيل).

ولفتت شركة التصنيع الوطنية إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 26 ديسمبر الجاري ، ولتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط كل وظيفة يرجى الدخول إلى ( هنا ) .