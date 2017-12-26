” التصنيع الوطنية ” تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم
أتاحت شركة التصنيع الوطنية مجموعة من الوظائف الشاغرة في مجال الهندسة لحملة البكالوريوس والدبلوم في تخصصا متنوعة ، للعمل بفروع الشركة في الرياض والجبيل .
وأشارت الشركة إلى وجود 12 وظيفة شاغرة تتمثل في الآتي :
1– مهندس مراقبة العمليات (الجبيل).
2– أخصائي الميكانيكية (الجبيل).
3– مشغل أول معدات (الجبيل).
4– فني أول صيانة (الجبيل).
5– مخطط صيانة (الجبيل).
6– فني أول- محلل مراقبة ضمان الجودة (الجبيل).
7– مشغل آلة (وظيفتين/ الرياض).
8– مخطط ثاني صيانة (الجبيل).
9– مشغل رابع (وظيفتين/ الجبيل).
10– فني أول صيانة (الجبيل).
ولفتت شركة التصنيع الوطنية إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 26 ديسمبر الجاري ، ولتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط كل وظيفة يرجى الدخول إلى ( هنا ) .
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