بالصور.. مشاركة أصغر لاعب بكأس الملك للشطرنج

ماجد محمد(صدى):

بدأت بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، اليوم الثلاثاء، في مركز إبسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، حيث شهدت منافسات اليوم الأول من البطولة العالمية مفاجأة كبرى بهزيمة بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن على يد الصيني بوغزانزي.

وتصدرت بطلة العالم الصينية جو ونجون، بطولة السيدات بالعلامة الكاملة “5/5″، في نهاية اليوم الأول من كأس الملك سلمان للشطرنج.

وشارك أصغر مشترك روسي في البطولة فلاديمير مينكو، وكانت هناك مشاركة خليجية مميزة في فعاليات اليوم الأول، وذلك وفقًا لحساب الهيئة العامة للرياضة على “ تويتر ” .

وافتتح رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مساء أمس الاثنين، منافسات بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، التي تُنظمها الهيئة بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج.