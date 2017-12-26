” المجاهدين ” تواصل حملاتها الأمنية بضبط 22 حبة كبتاجون بحيازة شخص

نايف السالم(صدى):

نفذ رجال الأمن بالإدارة العامة للمجاهدين حملة أمنية أسفرت عن ضبط رجل بحوزته 22 حبة كبتاجون و125 شخص مشتبه به تم تسليمهم إلى الجهات المختصة بإدارة مكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء بالعاصمة المقدسة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمكة طلال صالح السلمي ، أن دوريات المجاهدين بقطاع المنطقة تمكنت من إلقاء القبض على 857 شخص من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل تم تسليمهم للجهات المعنية .

وواصلت إدارة المجاهدين حملات قواتها المشتركة في مكة المكرمة،حيث قامت بضبط شخص عثر بحوزته على قارورة سعة 330 مل من مادة العرق المسكر وتم تسليمه للجهات المختصة .